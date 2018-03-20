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Песков: заявленные не официально нарушения на выборах не беспокоят Кремль

Политика
20 марта, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Одна из журналисток сообщила во время брифинга, что корреспонденты агентства Reuters якобы зафиксировали расхождение в числе голосовавших на 12 избирательных участках

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вопросы о нарушениях во время выборов президента РФ нужно адресовать в компетентные органы. Неподкрепленные же заявления Кремль не беспокоят. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Если сообщения [о возможных нарушениях] <...> подкреплены соответствующими заявлениями наблюдателей, которые были на каждом участке, в правоохранительные органы, то беспокоят. Если не подкреплены, то абсолютно не беспокоят", - сказал он.

Во время брифинга одна из журналисток сообщила, что корреспонденты агентства Reuters якобы зафиксировали расхождение в числе голосовавших и количестве итоговых голосов в протоколе на 12 избирательных участках.

Ранее во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов президента России отменены из-за нарушений лишь на семи из 97 тыс. участков по всей стране, причем в ряде случаев нарушения были намерено спровоцированы. Она пообещала дать оценку прошедшим 18 марта президентским выборам после подведения их окончательных итогов, подчеркнув, что перед этим все заявленные нарушения будут расследованы "чтобы быть полностью уверенными, что те немногочисленные нарушения не повлияли на итоги выборов".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая свыше 76,6% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%. Памфилова ранее подчеркивала, что серьезных жалоб в течение дня голосования не было зафиксировано.

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