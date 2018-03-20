Совбез РФ во втором квартале проведет заседание по охране госграницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на заседании СБ РФ во втором квартале 2018 года будет рассмотрено улучшение охраны госграницы России. "Во втором квартале этого года на заседании Совета безопасности РФ в рамках рассмотрения Основ государственной пограничной политики будут обсуждены меры по повышению надежности охраны государственной границы", - заявил он на совещании в Екатеринбурге.

По словам Патрушева, из-за неразвитости пограничной инфраструктуры продолжает расти объем контрабанды наркотиков на Урал. Проблему наркотизации населения в округе он охарактеризовал как острую. "Несмотря на уменьшение на 20% количества лиц, стоящих на наркотических учетах в медицинских учреждениях, количество умерших от передозировки наркотиков в округе возросло почти в два раза", - констатировал секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что количество выявленных наркопреступлений на Урале в 2017 году выросло на 21%. Была пресечена деятельность 8 лабораторий по незаконному производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 1 тонна 248 кг наркотических и психотропных веществ, что на 5% больше, чем в 2016 году.