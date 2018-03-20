Володин: информкампания против РФ извне еще более сплотила избирателей вокруг Путина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оголтелая информационная кампания против России еще сильнее сплотила избирателей вокруг Владимира Путина. Такое мнение высказал во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Атаки, идущие из-за рубежа, развернутая оголтелая информационная кампания против нашей страны еще больше сплотила граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку", - заявил он.

"Он своим служением, своим трудом, своими делами доказал, как много можно сделать для нашей страны. И граждане России, независимо от своих партийных и политических пристрастий, объединились вокруг него", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что возросший уровень поддержки президента избирателями за рубежом показывает, что для них он и Россия - одно и то же.

"То, что результат принес такую поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, - это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку президента Путина, они поддерживают Россию", - сказал во вторник глава нижней палаты парламента, отвечая на вопрос ТАСС. "Для них Путин и Россия - это одно и то же", - подчеркнул он.

Володин вновь обратил внимание на то, что за рубежом граждане приходили на избирательные участки и отдавали голоса за Путина, несмотря "на то давление, которое идет на них в первую очередь, потому что они проживают на территории этих стран". "И через информационную политику [оказывается давление], и эта недружественная сторона проявляется через другие сферы - наши граждане все равно сделали свой выбор и показали всему миру, что Путин - это преимущество России", - заключил он

Спикер добавил, что россияне также ответили более высокой явкой на инициативу блогера Алексея Навального о бойкоте президентских выборов.

"Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой", - сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, идет ли речь о бюджетниках, спикер парировал тем, что неверно "записывать в бюджетники почти 70% граждан" России и напомнил об очередях, выстроившихся для голосования за границей.