Король Иордании поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ и пожелал новых успехов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал новых успехов", - говорится в сообщении Кремля.

Как добавили в пресс-службе, во время разговора стороны выразили "взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иорданского сотрудничества на различных направлениях".

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.