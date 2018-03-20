Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Король Иордании поздравил Путина с победой на выборах

Политика
20 марта, 13:06 UTC+3

Абдалла II пожелал президенту новых успехов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ и пожелал новых успехов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал новых успехов", - говорится в сообщении Кремля.

Как добавили в пресс-службе, во время разговора стороны выразили "взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иорданского сотрудничества на различных направлениях".

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Абдалла II (король Иордании) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Иордания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов