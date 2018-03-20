Кортеж с высылаемыми из Великобритании дипломатами выехал в аэропорт для вылета в РФ

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Высылаемые из Лондона 23 российских дипломата покинули утром во вторник здание посольства РФ. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, вереница микроавтобусов с уезжающими сотрудниками посольства и членами их семей выехала с территории дипломатического представительства под марш "Прощание славянки" и направилась в направлении одного из аэропортов британской столицы. Оттуда их позднее заберет специальный борт, присланный из России.

Перед выездом личные вещи дипломатов грузили в автобусы, поскольку в общей сложности Великобританию с учетом членов семей высылаемых сотрудников покидают около 80 человек. Среди тех, кто уезжает, много детей, которые вели себя как и в любой самый обычный день - бегали и оживленно общались друг с другом. Перед выездом сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, махали своим коллегам и желали им всего доброго.

Британские журналисты, которых не пустили на закрытую улицу, где расположено посольство, активно фотографировали автомобили, и в попытке сделать удачный кадр приставляли объективы прямо к затонированным стеклам автомобилей. Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном. Его причиной стало отравление 4 марта в английском Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. На этом фоне премьер-министр Великобритании 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя. В ответ действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломата, предписав им покинуть РФ в недельный срок.