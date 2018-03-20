В Москве прошло заседание федерального оперативного штаба НАК

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников провел во вторник в Москве заседание федерального оперативного штаба. Об этом сообщается на сайте НАК.

"20 марта под председательством руководителя федерального оперативного штаба, директора ФСБ России А. Бортникова проведено заседание федерального оперативного штаба, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство ФСБ России, аппарата Национального антитеррористического комитета и ряд руководителей оперативных штабов в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На заседании выработаны меры по повышению готовности оперативных групп в муниципальных образованиях и в морских районах к пресечению террористического акта или создающих угрозу его совершения действий.