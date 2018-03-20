Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецборт, направленный за высылаемыми российскими дипломатами, приземлился в Лондоне

Политика
20 марта, 15:37 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

В ближайшее время самолет вылетит в Москву

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Самолет Ил-96, специально отправленный в Великобританию за высылаемыми из страны российскими дипломатами, приземлился во вторник в лондонском аэропорту Станстед. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Ранее в аэропорт прибыли высылаемые из Лондона 23 российских дипломата и члены их семей, в общей сложности около 80 человек. В ближайшее время самолет вылетит в российскую столицу.

Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления 4 марта в английском Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
2
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов