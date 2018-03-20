Рябков: Москва призывает США безоговорочно отказаться от планов ударов по Дамаску

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российская сторона призывает США безоговорочно отказаться от планов удара по сирийским правительственным силам и по Дамаску. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы предупреждали и предупреждаем американскую сторону, что от этих планов необходимо безоговорочно отказаться. Любое подобное противозаконное применение силы, подобное тому, что имело место без малого год [назад] по авиабазе Шайрат, стало бы актом агрессии против суверенного государства, по смыслу соответствующей статьи Устава ООН", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков добавил, что постановочные сцены якобы имевшего место использования Дамаском химоружия могут продолжаться.

"Постановочный характер целого ряда эпизодов с применением отравляющих веществ в Сирии - это то, что нас постоянно тревожит и заботит. Мы неоднократно говорили о том, что и в прошлом такие случаи имели место. Постановки продолжались, и они могут продолжаться дальше, особенно с учетом успехов сирийских правительственных сил по подавлению террористических группировок в Восточной Гуте", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, гуманитарная ситуация в Восточной Гуте "радикальным образом изменилась к лучшему", "десятками тысяч" выходят люди. "Все это приводит в бешенство оппонентов правительства в Дамаске, они выискивают все новые предлоги для нападок на нас и на сирийскую сторону", - обратил внимание Рябков.

"В этой ситуации любые провокации возможны, включая инсценировки применения химического оружия правительственными войсками, и к ним нужно быть готовыми", - подчеркнул замминистра.

12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН не сможет добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. 13 марта начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным.