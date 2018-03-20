Сурайкин попросит прокуратуру проверить те участки, где он не получил ни одного голоса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что в течение месяца планирует обратиться в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение избирательного законодательства на всех участках, где он не набрал ни одного голоса.

"На избирательном участке в полторы-две тысячи избирателей [за меня] нет ни одного голоса, вы поверите? Сейчас будем готовить обращение в прокуратуру по всем участкам, а их примерно процентов 20 в России, где у меня ровно ноль [голосов], ну, элементарно кто-то хотя бы ошибся одним голосом", - сказал во вторник Сурайкин на пресс-конференции в Москве.

"Я понимаю, что если участок в 10 человек, то, наверное, может быть ноль, но если 1,5-2 тыс. - не может, это статистика элементарная, какое-то количество голосов все-таки должно быть", - добавил он.

По его словам, на таких избирательных участках, возможно, была фальсификация результатов голосования.