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Комитет Госдумы поддержал штрафы до 500 тыс. руб. за несоблюдение антитеррористических мер

Политика
20 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Штрафы для физлиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении административной ответственности за несоблюдении антитеррористических мер.

Согласно сопроводительным документам, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, дополнив его новой статьей 20.35 "Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса), включая места массового пребывания людей".

Предполагается, что за совершение правонарушений в этой сфере штрафы для физических лиц составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (также им будет грозить дисквалификация на срок до трех лет), для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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