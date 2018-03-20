МИД РФ: Москва и Кишинев стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма

КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Россия и Молдавия стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма на различных уровнях взаимодействия. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на совместном брифинге с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским.

"Состоявшаяся сегодня беседа в МИД подтвердила стремление обеих сторон решать имеющиеся проблемы в духе партнерства и прагматизма. Это касается как политических контактов, так и практических межотраслевых форм сотрудничества", - сказал Карасин.

По его словам, 2017 год в отношениях между двумя странами "характеризовался дисбалансами и перекосами". "По контрасту со встречами на высшем уровне взаимодействие в других областях двухсторонних отношений не соответствовало имеющемуся потенциалу в торгово-экономической, образовательной и других сферах", - отметил представитель РФ.

"Позитивную роль сыграла февральская встреча Ульяновского с Лавровым в Мюнхене, - сказал Карасин. - Мы выступаем за откровенное и непредвзятое обсуждение всех вопросов двусторонней повестки дня, активизацию диалога на всех уровнях".

Замглавы МИД РФ также заявил о необходимости придать новый импульс переговорам по Приднестровью.

"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы", - сказал высокопоставленный дипломат.

Отметив важные договоренности, которые были достигнуты в ходе прошедшей в конце прошлого года на венской встрече в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), Карасин выразил надежду, что они будут реализованы.

Со своей стороны Ульяновский выразил готовность Кишинева "к сотрудничеству в поиске политического решения приднестровского вопроса, исходя из соблюдения всеми участниками переговоров принципа суверенитета и территориальной целостности Молдавии". Он высказал мнение, что "решению приднестровского конфликта и развитию сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами", может послужить "вывод с территории приднестровского региона российских войск и вооружений", на котором настаивает молдавское руководство.

Глава молдавской дипломатии подчеркнул готовность Кишинева к обсуждению и подписанию соглашений о миграции рабочей силы и пресечении нелегальной миграции, к сотрудничеству в борьбе с преступностью и к взаимодействию в других сферах.