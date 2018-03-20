Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: Москва и Кишинев стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма

Политика
20 марта, 16:28 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 20, марта. /ТАСС

Стороны также отметили необходимость придать новый импульс переговорам по Приднестровью

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Россия и Молдавия стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма на различных уровнях взаимодействия. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на совместном брифинге с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским.

Смотрите также

Отозванный из Москвы посол Молдавии Андрей Негуца вернется в ближайшие дни

Президент Молдавии пожалуется в ООН на призывы Румынии к объединению

Додон: неразрешенная проблема Приднестровья тормозит развитие Молдавии

"Состоявшаяся сегодня беседа в МИД подтвердила стремление обеих сторон решать имеющиеся проблемы в духе партнерства и прагматизма. Это касается как политических контактов, так и практических межотраслевых форм сотрудничества", - сказал Карасин.

По его словам, 2017 год в отношениях между двумя странами "характеризовался дисбалансами и перекосами". "По контрасту со встречами на высшем уровне взаимодействие в других областях двухсторонних отношений не соответствовало имеющемуся потенциалу в торгово-экономической, образовательной и других сферах", - отметил представитель РФ.

"Позитивную роль сыграла февральская встреча Ульяновского с Лавровым в Мюнхене, - сказал Карасин. - Мы выступаем за откровенное и непредвзятое обсуждение всех вопросов двусторонней повестки дня, активизацию диалога на всех уровнях".

Замглавы МИД РФ также заявил о необходимости придать новый импульс переговорам по Приднестровью.

"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы", - сказал высокопоставленный дипломат.

Отметив важные договоренности, которые были достигнуты в ходе прошедшей в конце прошлого года на венской встрече в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), Карасин выразил надежду, что они будут реализованы.

Со своей стороны Ульяновский выразил готовность Кишинева "к сотрудничеству в поиске политического решения приднестровского вопроса, исходя из соблюдения всеми участниками переговоров принципа суверенитета и территориальной целостности Молдавии". Он высказал мнение, что "решению приднестровского конфликта и развитию сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами", может послужить "вывод с территории приднестровского региона российских войск и вооружений", на котором настаивает молдавское руководство.

Глава молдавской дипломатии подчеркнул готовность Кишинева к обсуждению и подписанию соглашений о миграции рабочей силы и пресечении нелегальной миграции, к сотрудничеству в борьбе с преступностью и к взаимодействию в других сферах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Карасин, Григорий Борисович
Страны
США Россия Украина Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов