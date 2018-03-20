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В Госдуме заявили о серьезном портфеле законопроектов для реализации послания президента

Политика
20 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Многие инициативы уже приняты в первом чтении, отметил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В Госдуме уже имеется внушительный портфель законопроектов, направленных на реализацию положений Послания президента Федеральному собранию РФ, с которым глава государства Владимир Путин выступил 1 марта 2018 года. Об этом сообщил во вторник первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, выступая на заседании межфракционной рабочей группы нижней палаты по реализации положений ежегодных посланий главы государства.

"В Госдуме уже имеется достаточно серьезный портфель законопроектов, которые уже определенную часть тезисов, которые есть в послании [президента], реализует", - сказал Жуков.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

По его словам, в предварительный план нижней палаты по реализации послания "вошли законопроекты, которые уже находятся на рассмотрении Думы". Всего их более 60. "Многие из них приняты в первом чтении", - уточнил парламентарий.

Первый вице-спикер также отметил, что от фракций и думских комитетов "было получено более 360 предложений по различным законопроектам по реализации различных пунктов из послания президента".

"Работа над законопроектами ведется, она ведется на протяжении многих лет и касается улучшения благосостояния граждан, решения жилищных проблем, поддержки бизнеса и других вопросов. Все темы, на которые обратил внимание президент, по ним работа ведется из года в год", - подчеркнул политик.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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