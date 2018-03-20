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Рябков: говорить о контактах с Помпео можно после его утверждения на пост госсекретаря США

Политика
20 марта, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Замглавы российского дипведомства Сергей Рябков не считает перестановки в Белом доме драматическими или экстраординарными событиями

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Речь о контактах с Майклом Помпео пойдет после его утверждения на должность госсекретаря США. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Никаких радикальных изменений в различных звеньях Госдепартамента мы не видим, происходят перестановки сотрудников на разных должностях. Я не вижу в этом ничего драматического или экстраординарного, - отметил Рябков. - Что касается контактов с будущим госсекретарем, то, когда пройдут все необходимые для его утверждения процедуры, этот вопрос перейдет в практическую плоскость".

"Пока мы не знаем графика, когда могут состояться слушания по его утверждению, это все остается, для нас по крайней мере, открытым вопросом на сегодня", - добавил замминистра.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура директора ЦРУ Майкла Помпео. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он поручил временно исполнять свои обязанности первому заместителю Джону Салливану.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Рябков, Сергей Алексеевич
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