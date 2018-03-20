Рябков: говорить о контактах с Помпео можно после его утверждения на пост госсекретаря США

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Речь о контактах с Майклом Помпео пойдет после его утверждения на должность госсекретаря США. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Никаких радикальных изменений в различных звеньях Госдепартамента мы не видим, происходят перестановки сотрудников на разных должностях. Я не вижу в этом ничего драматического или экстраординарного, - отметил Рябков. - Что касается контактов с будущим госсекретарем, то, когда пройдут все необходимые для его утверждения процедуры, этот вопрос перейдет в практическую плоскость".

"Пока мы не знаем графика, когда могут состояться слушания по его утверждению, это все остается, для нас по крайней мере, открытым вопросом на сегодня", - добавил замминистра.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура директора ЦРУ Майкла Помпео. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он поручил временно исполнять свои обязанности первому заместителю Джону Салливану.