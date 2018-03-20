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Эксперты: результат Путина на выборах дает власти карт-бланш на продолжение своего курса

Политика
20 марта, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Избирательная кампания действующего главы государства также показала, что власть "сохраняет высокие мобилизационные возможности", отметили в Центре политической конъюнктуры

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Победа действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства дает власти карт-бланш на продолжение своего политического курса. Об этом говорится в составленном Центром политической конъюнктуры "Индексе социально-политической стабильности в России", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Уверенная победа Путина на президентских выборах дает власти карт-бланш на продолжение своего политического курса. Результат выборов усиливает президента и его команду как внутри страны, так и на внешнеполитической арене", - отмечают эксперты. Кроме того, как отмечается в документе, избирательная кампания продемонстрировала, что власть "сохраняет высокие мобилизационные возможности".

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Как заметили составители данного документа, власть уже формирует программу действий на будущее. "Путин дал поручение формировать дорожную карту для политики власти на следующее шестилетие, которую окрестили новыми майскими указами", - сказано в документе.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, такой значительный результат поддержки, полученной Путиным, означает, что власть "будет чувствовать все большую уверенность в тех действиях, которая власть должна будет предпринять". "Очевидно, что после таких выборов, когда оппозиция продемонстрировала неэффективность и стратегических схем, и тактических ходов, у власти нет рисков, связанных с деятельностью радикальных и оппозиционных движений", - сказал Чеснаков во вторник в разговоре с ТАСС.

С другой стороны, из негативных событий эксперты центра отмечают кризис в отношениях с Западом, который вышел на новый уровень, а также дальнейшая деградация отношений, которая, по мнению составителей документа, скорее всего, перешла в необратимую фазу. "Конфронтационная риторика с обеих сторон показывает, что как Россия, так и Запад готовы к дальнейшему углублению противостояния. Негативные последствия этого инцидента будут растянуты на длительное время и, в свою очередь, могут стать триггерами для новых острых конфликтов", - отмечают составители.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%.

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