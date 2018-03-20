Эксперты: результат Путина на выборах дает власти карт-бланш на продолжение своего курса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Победа действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства дает власти карт-бланш на продолжение своего политического курса. Об этом говорится в составленном Центром политической конъюнктуры "Индексе социально-политической стабильности в России", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Уверенная победа Путина на президентских выборах дает власти карт-бланш на продолжение своего политического курса. Результат выборов усиливает президента и его команду как внутри страны, так и на внешнеполитической арене", - отмечают эксперты. Кроме того, как отмечается в документе, избирательная кампания продемонстрировала, что власть "сохраняет высокие мобилизационные возможности".

Как заметили составители данного документа, власть уже формирует программу действий на будущее. "Путин дал поручение формировать дорожную карту для политики власти на следующее шестилетие, которую окрестили новыми майскими указами", - сказано в документе.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, такой значительный результат поддержки, полученной Путиным, означает, что власть "будет чувствовать все большую уверенность в тех действиях, которая власть должна будет предпринять". "Очевидно, что после таких выборов, когда оппозиция продемонстрировала неэффективность и стратегических схем, и тактических ходов, у власти нет рисков, связанных с деятельностью радикальных и оппозиционных движений", - сказал Чеснаков во вторник в разговоре с ТАСС.

С другой стороны, из негативных событий эксперты центра отмечают кризис в отношениях с Западом, который вышел на новый уровень, а также дальнейшая деградация отношений, которая, по мнению составителей документа, скорее всего, перешла в необратимую фазу. "Конфронтационная риторика с обеих сторон показывает, что как Россия, так и Запад готовы к дальнейшему углублению противостояния. Негативные последствия этого инцидента будут растянуты на длительное время и, в свою очередь, могут стать триггерами для новых острых конфликтов", - отмечают составители.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%.