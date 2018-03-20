Источник: эмир Катара посетит Россию на следующей неделе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани посетит на следующей неделе Россию. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Можем подтвердить, что эмир Катара на следующей неделе намерен посетить российскую столицу. Точные даты визита согласовываются по дипломатическим каналам", - сказал собеседник.

Предыдущий визит эмира Катара в Москву состоялся в январе 2016 года. Монарх встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились сотрудничать в вопросах по обеспечению стабильности на рынках энергоносителей, а также при подготовке чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.