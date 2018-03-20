Москва надеется, что итоги выборов повлияют на политиков США, желающих изоляции РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что итоги президентских выборов в РФ изменят ход мыслей тех политиков в США, которые хотят изоляции России. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России" Адальби Шхагошева.

"Я очень рассчитываю, что результат, который показан на этих выборах, станет фактором, который изменит направление движения мысли некоторых политиков в США, которые одержимы идеей изоляции России", - сказал дипломат.

"Россия открыта к диалогу, президент [Владимир] Путин неоднократно говорил, что любые трудности и проблемы разрешимы. Есть серьезные вопросы, которыми просто нельзя не заниматься совместно, - подчеркнул Рябков. - Без российско-американского взаимодействия мир гораздо нестабильнее и в некоторых аспектах опаснее". По его словам, работа, которая может быть проделана, "радикально изменит атмосферу на планете, если мы добьемся хотя бы первых результатов в этом плане". "К сожалению, есть много противников этого курса в США, они пытаются помешать нормализации и улучшению отношений. Мы это тоже видим и с позиции МИД будем вести работу, как преодолеть эти проблемы", - обратил внимание замминистра. Выборы президента РФ состоялись в минувшее воскресенье. По данным ЦИК после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, Путин побеждает в первом туре, набирая 76,66%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, третьим идет кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Явка составила 67,74%.