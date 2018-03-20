Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: Москве жаль Великобританию, которая вместо сотрудничества с РФ поливает ее грязью

Политика
20 марта, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Для урегулирования инцидента Британия должна вступить в контакт и сотрудничать с Россией, сказал замглавы МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москве жаль Великобританию, которая опустилась до того, чтобы поливать Россию грязью вместо того, чтобы сотрудничать по расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России" Адальби Шхагошева.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Если они хотят реального урегулирования этой трагической ситуации, они должны вступить в контакт и сотрудничать с нами на двусторонней основе или в ОЗХО. Вместо этого они просто поливают нас грязью. Великая страна, которая опустилась до таких приемов, вызывает только жалость", - подчеркнул дипломат.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких- либо доказательств не представили. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов