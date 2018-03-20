Небензя: СБ ООН должен принять предложенную РФ резолюцию о расследовании химатак в Сирии

ООН, 20 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен принять внесенный Россией проект резолюции о создании независимого механизма для расследования химических атак в Сирии.

Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что Совет Безопасности должен принять нашу резолюцию. Точка", - сказал дипломат.

Готовый для рассмотрения проект резолюции Россия внесла в Совбез 1 марта. Цель работы комиссии, как подчеркивается в документе, - "установить неоспоримые факты", которые позволят Совбезу установить виновных в применении в качестве оружия химикатов, в том числе хлора.

Сроки голосования по проекту резолюции пока не называются. На рассмотрении СБ также находится американский текст, который предполагает возобновление работы Совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию химических атак. Эта структура, прекратившая существование в конце 2017 года, неоднократно подвергалась критике со стороны Москвы за непрофессиональную работу.