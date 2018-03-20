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Посол РФ: срок выдачи виз британцам из-за высылки дипломатов увеличится в два раза

Политика
20 марта, 18:01 UTC+3 ЛОНДОН 20, марта. /ТАСС

Диппредставительство продолжит свою работу по обслуживанию граждан, несмотря на сокращение численности персонала консульского департамента, отметил Александр Яковенко

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ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Срок выдачи виз британцам может увеличиться почти вдвое из-за высылки из страны 23 российских дипломатов. Об этом заявил во вторник посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Естественно, что это скажется на выдаче виз британцам. Я думаю, что задержки будут практически в два раза по срокам", - сказал он, отметив, что срок выдачи обычных виз может увеличиться до 20 дней, а срочных - до семи дней.

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Он также отметил, что ожидаются и трудности по сертификации различных нотариальных актов, однако эти вопросы остаются приоритетными для посольства. "Мы будем в первую очередь заниматься обслуживанием российских граждан", - добавил посол, подчеркнув, что в этом заключается главная задача посольства.

Яковенко подчеркнул, что, несмотря на сокращение численности персонала консульского департамента практически на две трети, диппредставительство продолжит свою работу по обслуживанию граждан. "Жизнь продолжается, и мы будем работать в сокращенном составе, тем более что работы сейчас прибавилось", - сказал он, отметив, что британская сторона заняла "достаточно неконструктивную позицию" по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также по ситуации со смертью российского бизнесмена Николая Глушкова, тело которого было обнаружено в его лондонском доме 12 марта.

4 марта в Солсбери осужденный за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к инциденту, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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