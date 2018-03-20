Посол РФ в Великобритании заявил об угрозах в адрес дипломатов в стране

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Угрозы в адрес российских граждан, СМИ и дипломатов поступают в Великобритании. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в королевстве Александр Яковенко.

"Угрозы звучат, причем не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, по отношению к простым российским гражданам", - сказал он.

"Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы, - добавил он. - Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности".

"Я считаю, что отношения здесь враждебные. Нас больше всего беспокоит, то что британцы нагнетают настолько сильно истерику в прессе, что создается нездоровая ситуация вокруг российских граждан, которые сюда приезжают, здесь живут, которые здесь работают", - добавил Яковенко.

Посол сообщил, что ему поступает большое количество жалоб от россиян. "Все волнуются за своих детей, не знают как вообще будет дальше складываться ситуация в этой стране, потому что негативное отношение на бытовом уровне начинает многих тревожить", - указал он.