В Дагестане отменили итоги голосования на четырех участках из-за нарушений

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Результаты голосования на выборах президента РФ в Дагестане отменили из-за выявленных нарушений еще на одном избирательном участке республики - № 1073 в Ленинском районе Махачкалы. Таким образом, итоги выборов 18 марта признали недействительными на четырех избирательных участках региона, сообщила ТАСС во вторник представитель избирательной комиссии Дагестана Марина Ковалева по итогам заседания, на котором утвердили итоговый протокол голосования в республике.

"Постановлениями территориальных избирательных комиссий итоги голосования были признаны недействительными на четырех избирательных участках республики: № 1073 Ленинского района Махачкалы, №1126 Советского района Махачкалы, №1284 Сулейман-Стальского района и №0380 города Дагестанские Огни", - сказала представитель избиркома.

По ее словам, "имевшие место отдельные нарушения избирательного законодательства на прошедших выборах не привели к искажению волеизъявления избирателей".

"В период голосования и установления итогов голосования на территории Дагестана по выборам президента России в избирком поступило восемь заявлений. Поднимаемые в них вопросы, как правило, были связаны с жалобами на применение силы в отношении членов комиссий с правом совещательного голоса, на подвоз людей к избирательным участкам. В связи с тем, что установление правомерности данных действий не относится к компетенции избирательной комиссии (региона), подобные заявления были направлены в соответствующие органы", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС ранее председатель избиркома республики Магомед Дибиров, результаты голосования на выборах президента РФ в Дагестане, по данным на понедельник, отменили на трех избирательных участках, и их отмена практически не повлияет на окончательные итоги голосования в республике.

В Дагестане 90,76% - за Путина

"Избирательная комиссия Дагестана установила следующие итоги голосования на территории республики. За Владимира Путина проголосовало 1 млн 295 тыс. 128 человек (90,76%). За Павла Грудинина - 103 тыс. 942 (7,28%), Бориса Титова - 5 тыс. 379 (0,38%), за Максима Сурайкина - 4 тыс. 395 (0,31%), за Владимира Жириновского - 3 тыс. 830 (0,27%), за Ксению Собчак - 3 тыс. 741 (0,26%), за Григория Явлинского - 2 тыс. 465 (0,17%), за Сергея Бабурина - 1 тыс. 781 человек (0,12%)", - сообщила Марина Ковалева.