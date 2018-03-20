Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля

Политика
20 марта, 18:47 дата обновления: 20 марта, 19:01 UTC+3

Из-за позиции Лондона никто не знает, каким веществом был отравлен экс-полковник ГРУ, сказала Мария Захарова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сказала она. - Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

"Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - добавила она.

Представитель МИД отметила, что из-за позиции Лондона никто до сих пор не знает, каким веществом был отравлен Скрипаль.

"Также хотели бы отметить, что в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему, - сказала она. - Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и так далее. К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери".

"Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы - непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", - добавила Захарова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов