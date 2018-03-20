МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сказала она. - Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

"Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - добавила она.

Представитель МИД отметила, что из-за позиции Лондона никто до сих пор не знает, каким веществом был отравлен Скрипаль. "Также хотели бы отметить, что в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему, - сказала она. - Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и так далее. К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери". "Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы - непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", - добавила Захарова.