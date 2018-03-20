Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет с высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел в Москву

Политика
20 марта, 19:06 дата обновления: 20 марта, 19:12 UTC+3

Спецборт Ил-96 покинул аэропорт Станстед

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Chris Radburn

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Спецборт Ил-96 с 23 высланными из Великобритании российскими дипломатами вылетел из лондонского аэропорта Станстед в Москву. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

С учетом членов семей дипломатов страну покинули около 80 человек. Их прибытие в Москву ожидается, ориентировочно, через четыре часа.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

Высылка дипломатов стала результатом дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления в Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили РФ в причастности к инциденту, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Telegram обязали раскрыть данные пользователей в течение 15 суток
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
7
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов