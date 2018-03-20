Россия неизменно настроена на политический диалог с КНДР

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Москва неизменно настроена на развитие политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Пхеньяном. Об этом во вторник заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Андрей Кулик на приеме в посольстве КНДР в Москве.

"КНДР - это ближайший сосед России на Дальнем Востоке, мы дорожим нашими отношениями, - сказал дипломат. - Сегодня наш настрой на продолжение политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества с КНДР остается неизменным".

"Убежден, что наработанные многоплановые связи и механизмы кооперации должны впредь использоваться во благо народов двух стран, - отметил Кулик. - Рассчитываем, что достигнутые в ходе проходящего в эти дни в Пхеньяне заседания межправкомиссии договоренности будут способствовать повышению эффективности практического взаимодействия, реализации совместных планов, в том числе в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров".