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Из 475 тыс. проголосовавших за границей россиян 85% отдали голос за Путина

Политика
20 марта, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Участки для голосования были созданы в 145 странах

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Почти 475 тыс. россиян приняли участие в голосовании на выборах президента РФ за рубежом, 85% из них проголосовали за Владимира Путина, на втором месте по результатам голосования на заграничных участках выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, опубликованные во вторник на сайте комиссии.

Согласно предварительным итогам голосования на участках за рубежом, Путин получил там 85,02% голосов, за него проголосовало 403 тыс. 306 человек. Грудинин набрал 5,03%, Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", - 4,05%.

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Результат Владимира Жириновского (ЛДПР) за границей составил 1,73%, Григория Явлинского ("Яблоко") - 1,57%. Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") получили менее 1% голосов.

Это данные по итогам обработки результатов голосования на 393 участках из 394. Ранее сообщалось, что за границей участки созданы в 145 странах.

Всего в список избирателей на 393 участках было включено 492 тыс. 153 человека. В ЦИК ранее поясняли, что за границей избирателей включают в списки по поданным заранее заявлениям или непосредственно при явке на участок в день голосования. Досрочно проголосовали за границей 53 тыс. 482 человека, в день голосования в помещениях для голосования - 403 тыс. 108 человек, вне помещений для голосования - 18 тыс. 026 человек.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
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