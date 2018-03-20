Избирком КЧР отрицает информацию о недопуске наблюдателей от "Коммунистов России"

ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева не подтверждает информацию о недопуске наблюдателей от партии "Коммунисты России" на избирательные участки республики в день выборов президента РФ и утверждает, что таких случаев не было.

Во вторник кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин попросил председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову отстранить главу избиркома Карачаево-Черкесии, где, как заявляет политик, 700 его наблюдателей не допустили на избирательные участки.

"Фактов недопуска наблюдателей от кандидата Сурайкина или партии "Коммунисты России" на избирательные участки КЧР не было. Было несколько случаев, когда их представители пришли с пустые бланками, не содержавшими фамилию и имя наблюдателя, ни номера участка, но с подписью Сурайкина или печатью регионального отделения партии. Они ушли с участков, чтобы заполнить направления", - сказала Абазалиева.

Она отметила, что наблюдатели, члены с правом совещательного голоса от партии "Коммунисты России", подписали акты о том, что нарушений на участках, на которых они присутствовали, не зафиксировано. "Все акты с подписями этих наблюдателей, в которых отмечается, что они не зафиксировали нарушения, у нас есть, поэтому о каких 700 наблюдателях, отстраненных от работы, говорит господин Сурайкин, я не знаю", - добавила Абазалиева.

Голосование в КЧР проводилось на 251 избирательном участке, два из них временные.

Выборы президента России прошли 18 марта. По последним данным республиканского избиркома, на них поддержку 87,64% жителей республики получил действующий президент Владимир Путин, за Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР) свои голоса отдали 6,99% и 2,77% избирателей соответственно. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набрали 0,99 % и 0,44 голосов, у Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,29%, Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз") - 0,27%, Борис Титов (Партия роста) получил 0,18% голосов.