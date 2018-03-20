Российские дипломаты покинули Лондон под звуки "Прощания славянки"

В аэропорту Станстед, где приземлился самолет Ил-96, специально отправленный в Великобританию за высылаемыми из страны российскими дипломатами © Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российские дипломаты, которым Великобритания предписала покинуть страну на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами из-за дела Скрипаля, вылетели во вторник на родину. Вместе с 23 сотрудниками посольства в Россию возвращаются члены семей.

В общей сложности страну покинули около 80 человек, за которыми из Москвы прибыл Ил-96 специального летного отряда "Россия".

Неделю на сборы

На сборы 23 сотрудникам посольства и их семьям премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала неделю. Выступая 14 марта в Палате общин, она возложила на Москву ответственность за совершенное десятью днями ранее отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Никаких доказательств она не привела, однако пакет антироссийских мер озвучила. Высылка 40% состава посольства шла в рестриктивном списке первым номером.

Для организованного выезда в аэропорт Станстед, расположенный на севере британской столицы, возвращающиеся на родину граждане РФ собрались утром на территории посольства. Проход на закрытую улицу в центральной части Лондона, на которую выходит диппредставительство, был закрыт для прессы. Поэтому британские видеооператоры и фотографы толпились вдали у ограждающей вход на частную улицу решетки.

На территории посольства тем временем царила обстановка, напоминавшая массовый переезд или отправление детей в летний лагерь. Дети сотрудников посольства бегали и оживленно переговаривались друг с другом.

Покидали Лондон и домашние питомцы. В клетках, которые были аккуратно погружены в микроавтобусы, были собаки, кошки и даже кролик.

Затем кто-то включил марш "Прощание славянки".

После необходимых приготовлений кортеж микроавтобусов и легковых машин выехал с территории дипмиссии.

Неожиданное решение

В аэропорту для отбывающих в Россию уже был зарезервирован отдельный зал. Выход из него вел напрямую на летное поле, где уже ждал Ил-96. В то время, как сотрудники посольства занимались погрузкой багажа, члены семей ждали в терминале.

Некоторые из жен дипломатов признались в разговоре с корреспондентом ТАСС, что решение британского премьера хотя и стало для них неожиданностью, но все же особого дискомфорта не причинило. Многие признавались, что рады вернуться домой.

"Для нас это стало неожиданностью, - рассказала Светлана. - Но мы понимали, что должны быть готовы ко всему, даже если придется собрать вещи за 48 часов". По ее словам, такой опыт сблизил людей в посольстве.

"Эти дни нас очень сильно всех объединили, мы стали одной большой семьей и вместе собирались. И к тому же, мы возвращаемся на родину. Это замечательно", - добавила Светлана, устало улыбнувшись.

На детях, которых в зале ожидания аэропорта тоже было немало, стресс последних дней почти не сказался. Одни из них с интересом наблюдали за работой журналистов и позировали перед камерами телеканалов, другие привычно погрузились в игры на планшетах, а третьи увлеченно обсуждали предстоящий полет спецбортом.

Родителей же в это время больше волновало другое. В частности, как детям продолжить обучение, учитывая, что они возвращаются на родину в разгар учебного года и что попасть в новую школу дома будет весьма непросто. "Самым сложным была вся вот эта путаница, - сказала журналистам Ольга. - Школа [при посольстве РФ в Лондоне] на основании трех четвертей закрыла год, поставила все отметки четвертные и годовые, теперь постараемся устроить детей в школы по месту жительства".

Трудоустройство сотрудников посольства

Посол РФ Александр Яковенко, который прибыл в Станстед поддержать уезжающих, заявил, что они будут трудоустроены в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны.

"Все продолжат свою карьеру", - заметил глава российского диппредставительства в интервью российским журналистам. "Это два направления, - пояснил Яковенко, - Министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и Министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах, так что это дело совершенно нормальное, житейское".

Он отметил, что Лондон всегда был непростым местом для работы, а с другой стороны - это "место, где можно многому научиться, потому что посольство само по себе небольшое, но работает достаточно эффективно". А опыт, знания и навыки возвращающихся будут востребованы в других точках мира, и, в первую очередь, в Москве. Посол также не исключил, что кто-то из жен вернется на работу, возможно, даже в те организации, где они работали прежде. Многие из них, по его словам, имеют высшее образование и знают иностранные языки

"Конечно, это очень неприятно для многих, ведь у них были, может быть, какие-то свои собственные планы на жизнь. Но ведь когда ты едешь в Лондон, ты понимаешь, что это - непростая страна, и от британцев можно ожидать любых неожиданностей, особенно в рамках той политики, которую проводит нынешнее правительство Великобритании", - резюмировал Яковенко.

Спустя несколько часов ожидания, после того, как все вещи были погружены на борт, самолет начали буксировать к взлетной полосе. В этот момент ряд иностранных СМИ, наблюдавших за происходящим с вертолетов, а за ними вдогонку и несколько российских, сообщили о том, что дипломаты покинули Великобританию. Однако самолет еще несколько минут простоял на взлетном поле.

Ответные меры Москвы

Еще одна страница в непростых отношениях России и Великобритании перевернута, но история дипломатического кризиса, который считается самым острым с момента завершения холодной войны, далека от завершения. До конца этой недели в Лондон должны начать возвращаться британские дипломатические работники. В ответ "на провокационные действия" Великобритании российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломата, предписав им вернуться на родину в недельный срок.

Помимо этого, Мэй заявила о прекращении контактов на высоком уровне, ужесточении контроля за частными авиарейсами и за финансовыми операциями.

МИД РФ в свою очередь предписал закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. О том, будут ли на это Лондоном введены новые антироссийские меры, станет известно уже в среду, 21 марта во время выступления Мэй в парламенте.