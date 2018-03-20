В МИД заявили, что антироссийские кампании в западных СМИ обречены на провал

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Любые попытки повлиять на Россию и ее граждан со стороны западных СМИ обречены на провал, заявили во вторник в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, западные пропагандистские структуры, "умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду", приложили максимум усилий для подрыва доверия к голосованию на президентских выборах в РФ.

"При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор. И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты", - продолжили в ведомстве.

"Можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но 18 марта 2018 года россияне довольно четко дали понять: им небезразлична судьба собственной страны, а любые попытки повлиять на нее, в том числе извне, обречены на провал", - подчеркнули в министерстве.

В МИД отметили, что некоторые "властные круги" ряда государств "попытались представить российское голосование как нечестное, непрозрачное, несправедливое и нелегитимное". "С подачи политиков об этом заговорили СМИ, так называемые независимые наблюдатели и иные "специалисты по России", - добавили в ведомстве.

Ответ на высказывания Науэрт

На Смоленской площади обратили внимание на слова официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, которая 16 марта заявила, что "решение ЦИК России отказать в предоставлении статуса наблюдателей более чем пяти тысячам представителей независимых СМИ показывает, что кремлевские власти боятся прозрачности на выборах президента".

В МИД напомнили, что почти на 43,3 тыс. избирательных участков были установлены видеокамеры, "так что все желающие смогли понаблюдать за ходом голосования в прямом эфире". "На выборах работали 1513 иностранных наблюдателей из 115 стран, их освещали более 15 тыс. журналистов из трех тысяч СМИ, в том числе 99 иностранных", - подчеркнули в министерстве.

"Все разъяснения по поводу этого решения были даны на 149-м заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Спекуляции и "инсайды" в западных СМИ

Как отметили в ведомстве, ряд западных СМИ, "сочетая собственные спекуляции с разного рода "инсайдами", наводнившими российское медийное пространство в преддверии выборов, проводили системную линию на дискредитацию голосования".

"Так датская газета Politiken 15 марта 2018 года напечатала статью "Русским угрожают и их заманивают на избирательные участки", - привели пример в МИД. - По версии газеты, явку в России контролировали при помощи самых современных технологий - от мобильных приложений до соцсетей. И на всех уровнях - от предприятий до университетов и культурных центров".

В министерстве также указали на комментарий "В России все устали от национальной политики", который вышел в американском журнале The Nation 14 марта. Как отметили в МИД, автор этого материала утверждает, что "в России все - от президента до избирателей - устали от существующей ситуации, остается лишь ждать "нового возрождения".

"К слову об усталости от национальной политики: по информации ЦИК <...> на избирательные участки 18 марта пришли 73,37 млн человек, из них около 400 тыс. проголосовали за рубежом. Явка составила 67,47%", - напомнили в министерстве.

При этом на Смоленской площади также отметили, что автор допустил и фактические ошибки. "Утверждается, например, что сериал "Спящие-2" вышел на телеканале НТВ, а не на Первом канале, как это было в действительности", - сообщили в дипведомстве.

О публикациях в Bild и The Guardian

В МИД отметили материал немецкой газеты Bild, который вышел 17 марта, под заголовком "Bild поздравляет Владимира Путина с победой на выборах". В нем, рассказали в министерстве, газета "в свойственной для себя манере коротко и без деталей "отвечает на важнейшие вопросы о четвертых выборах президента для Владимира Путина". "По задумке автора, видимо, к концу материала читатель должен полностью убедиться в справедливости тезиса, заявленного газетой в начале статьи: "В России проходят выборы и победитель неизвестен - немыслимо в России Владимира Путина", - указали в ведомстве.

Также на Смоленской площади обратили внимание на французской новостной сайт Atlantico, который под заголовком "Переизбрание Путина: русские - мазохисты, или мы чего-то не понимаем?" 13 марта опубликовал интервью с неким экспертом по России Сирилем Бре, утверждавшим, что "российских выборах большее значение имеет не результат, а способность губернаторов обеспечить явку".

Вопросы явки, как добавили в МИД, волновали и русскоязычную службу Би-би-си. "Раз за разом там появлялись сообщения о "принуждении" россиян к голосованию, - пояснили в министерстве. - В опубликованном 18 марта 2018 года материале "Весь день свободен: почему россияне пошли голосовать с утра пораньше" авторы пытаются разобраться, почему же так вырос процент голосующих с утра. В этой связи приводится мнение политтехнолога Валентина Бианки, который объясняет высокую утреннюю явку "следствием административной мобилизации".

Некоторые издания, как заметили в МИД, публиковали карикатуры. В частности, речь идет о публикации британской The Guardian 4 марта. "Вдохновлялись, видимо, старыми методичками, вывезенными британской разведкой из Третьего Рейха, - карикатура практически полностью воспроизводит рекламный плакат к антибольшевистской выставке 1936 года Der Bolschewismus, - заключили в министерстве.

"Радио Свобода" в стороне не осталось

В ведомстве добавили, что "финансируемое США "Радио Свобода", конечно, тоже не могло не поучаствовать в этой кампании". "20 марта 2018 вышла статья "Статистика показывает: за Путина вброшено 10 миллионов голосов", составленная на основе интервью с "активным экспертом в электоральной статистике" С. Шпилькиным, - рассказали в министерстве. - "Эксперт" Шпилькин уверяет, что за победившего на выборах кандидата было вброшено несколько миллионов бюллетеней. Рекомендуем и автору, и "эксперту", если у них есть реальные доказательства этих утверждений, обратиться с соответствующей жалобой в ЦИК России".

В противном случае, как указали в дипведомстве, "все эти выводы можно смело отнести к пропаганде". "Вышеупомянутый и другие материалы "Радио Свободы" на тему состоявшихся в России выборов объединяет явная пропагандистская заряженность и стремление создать в российском общественном мнении ощущение несправедливости сделанного нашим народом выбора", - подчеркнули там.

Особо циничные

Как отметили в МИД, особо "циничную и изощренную форму вторжения в российское выборное пространство", продемонстрировала русскоязычная редакция Deutsche Welle. В МИД указали на статью "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России", опубликованную 12 марта 2018 года.

"Демонстрируя явное неуважение к российскому законодательству, Deutsche Welle фактически дает рекомендации по выражению несогласия с действующей государственной системой, в том числе с выборными процедурами, - подчеркнули на Смоленской площади. - Считаем подобного рода публикации вопиющим нарушением журналистской этики и принципа невмешательства во внутренние дела государства. Хотели бы напомнить в этой связи, что в 2017 году на финансирование радио-, ТВ- и интернет-программ Deutsche Welle из федерального бюджета Германии было выделено €325 млн, о чем сообщается на сайте германского Федерального правительства".