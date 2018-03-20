Член ЦИК предложил опробовать интернет-голосование на выборах в Госдуму в 2021 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Голосование через Интернет может быть применено на следующих выборах в Госдуму в 2021 году, если будет решен вопрос безопасности. Такое мнение высказал член ЦИК РФ Василий Лихачев на прошедшей во вторник встрече с международными экспертами, наблюдавшими за выборами президента РФ по приглашению российских неправительственных организаций, включая "Национальный общественный мониторинг" (НОМ).

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме, слова Лихачева приводятся в сообщении НОМ.

"Масштаб нашей страны, количество избирателей и стремительное развития технологий заставляют нас думать о возможности электронного голосования, в частности через Интернет... Думаю, что мы можем решить вопрос безопасности и уже к 2021 году в рамках следующей федеральной избирательной кампании можем попробовать применить электронное голосование через Интернет на выборах в России", - сказал Лихачев.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.

По закону ЦИК РФ должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.