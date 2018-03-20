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Кадыров назначил нового министра промышленности и энергетики Чечни

Политика
20 марта, 23:20 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 20, марта. /ТАСС

Глава республики назначил на пост гендиректора фирмы "Теплостройпроект-С" и отметил, что он "сумел наладить очень грамотную и эффективную работу предприятия"

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ГРОЗНЫЙ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на должность министра промышленности и энергетики республики гендиректора компании "Теплостройпроект-С" Ризвана Масаева. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Mylistory.

"Я принял решение назначить на должность министра промышленности и энергетики Чеченской Республики Ризвана Масаева, работавшего генеральным директором фирмы "Теплостройпроект-С". Ризван Масаев сумел наладить очень грамотную и эффективную работу предприятия. Оно специализируется на производстве теплоэнергетического оборудования и является одним из крупнейших на территории республики и Северного Кавказа", - написал Кадыров.

Масаев - основатель и владелец высокотехнологичного предприятия, расположенного в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане и Германии. Она осуществляет деятельность в том числе на всей территории Северного Кавказа, Краснодарского края и Ростова-на-Дону.

Кадыров добавил, что компания сотрудничает с инновационным центром "Сколково". Особое внимание уделяется внедрению концепций "Умный дом" и "Умный город".

Ранее должность министра промышленности и энергетики занимал Муслим Байтазиев. В феврале Кадыров назначил его руководителем комитета правительства Чечни по туризму, сохранив при этом за ним должность вице-премьера региона.

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