Из-за обстрелов только 128 беженцев смогли выйти из Восточной Гуты по второму коридору

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Район второго гуманитарного коридора в Восточной Гуте подвергся массированным обстрелам, по нему смогли выйти лишь 128 человек. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. Кроме этого, сегодня район коридора подвергся массированным обстрелам террористов. В итоге вышло лишь 128 человек", - сказал Евтушенко.

Кроме того, по его словам, за сутки через гуманитарный коридор в районе Эль-Вафидина вышли 552 человека. "Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 2825 человек", - отметил он.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению было выведено 80414 человек", - добавил Евтушенко.