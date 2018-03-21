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Совфед обсудит заявление о срыве выборов президента РФ на Украине и заслушает Мединского

Политика
21 марта, 0:11 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Сенаторы планируют призвать ООН, международные парламентские объединения и парламенты стран Европы осудить действия официального Киева

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду намерен обсудить проект заявления палаты в связи недопуском граждан РФ на избирательные участки на территории Украины для голосования на выборах президента России. Сенаторы планируют призвать ООН, международные парламентские объединения и парламенты стран Европы осудить действия официального Киева.

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18 марта голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано силовиками и националистами, в результате чего российские граждане не получили возможность принять участие в выборах президента РФ.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств - участников ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский парламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права", - говорится в проекте заявления.

Сенаторы отмечают, что это произошло в нарушение Киевом всех возможных международных обязательств.

Кроме того, как говорится в документе, парламентарии рассчитывают, что в докладах международных наблюдателей будет отражен факт срыва на территории Украины голосования на выборах президента РФ.

Также в среду в рамках "правительственного часа" министр культуры Владимир Мединский расскажет о новой модели культурной политики в России, а губернатор Забайкальского края Наталья Жданова вместе с председателем Законодательного собрания региона Игорем Лихановым доложат о социально-экономическом развитии края и приоритетах в законодательной деятельности в рубрике "час субъекта".

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