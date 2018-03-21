Лавров подтвердил, что встреча Путина с Абэ состоится в мае в РФ

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае этого года в России.

По его словам, интенсивный диалог между Москвой и Токио принципиально важен.

"Безусловно, главным событием года станет встреча наших лидеров в мае в России, - сказал российский министр. - Заинтересованы в том, чтобы наши переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита".

"В целом мы считаем наши отношениями динамичными, хотя, конечно, есть сферы, где мы хотели бы видеть больше движения", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил, что на предыдущей встрече, которая состоялась в ноябре прошлого года в Москве, японский министр выразил надежду, что команды России и Японии выйдут в финал чемпионата мира по футболу. "Давайте постараемся сделать, чтобы так и получилось", - заключил глава российского дипведомства.