Лавров: Лондон сознательно взял курс на подрыв отношений с Москвой

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией. Об этом он заявил в среду по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений", - сказал он.

"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - продолжил Лавров.

Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием, заявил министр иностранных дел.

"Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло", - сказал российский министр.

Лавров также отметил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по этому делу, однако пока что попытки РФ тщетны. "Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100% согласились, - отметил Лавров. - Подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе".

Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Настаиваем на сотрудничестве в полном соответствии с положением конвенции о запрещении химического оружия, - подчеркнул министр. - Главное, чтобы на это согласилась британская сторона".

Москва ответит Лондону в случае новых враждебных действий на основе принципа взаимности.

"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - сказал глава МИД РФ.

Вопросы Москвы к Лондону по делу Скрипаля абсолютно профессиональны, в них нет никакой лирики.

"Вопросы, которые у нас возникают [по делу Скрипаля], абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства", - сказал Лавров.

Лавров посоветовал властям Великобритании успокоиться и не нервничать в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал он.

Российский министр указал на то, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие. "Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом", - отметил глава МИД РФ.

Необоснованные обвинения

Западные страны понимают, что обвинения Москвы по делу Скрипаля не имеют оснований, но вынуждены высказывать поддержку из чувства ложно понятой солидарности.

"Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона", - сказал он.

"То, что мы сейчас наблюдаем, это лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнеров солидаризироваться с Британией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов", - указал российский министр.

Дело Скрипаля

Скрипаль и его дочь подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. От контакта с веществом также пострадал полицейский, который одним из первых прибыл на место инцидента и теперь находится в тяжелом состоянии в больнице.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персонами нон-грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.