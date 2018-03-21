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Лавров: размещение ПРО США в Японии напрямую затрагивает безопасность России

Политика
21 марта, 7:54 дата обновления: 21 марта, 8:17 UTC+3

Москва рассчитывает, что диалог с Токио по этому вопросу состоится в ближайшее время

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Планы размещения элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США в Японии напрямую затрагивают безопасность России. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

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"В контексте задач стратегической стабильности мы в очередной раз привлекли внимание японских коллег к необходимости разрабатывать коллективные шаги в этой сфере, коллективно укреплять стратегическую ситуацию, обеспечивать глобальный паритет, - сказал он. - В этой связи мы подтвердили наше отношение к планам США по развертыванию глобальной ПРО и намерения Японии активно включиться в эти планы".

"При полном уважении права Японии выбирать пути обеспечения защиты своей территории мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - отметил Лавров

"Планы развертывания глобальной ПРО напрямую затрагивают безопасность России, - заявил министр. - Мы договорились этот диалог продолжать, конструктивно и внимательно слушать друг друга".

Москва рассчитывает в ближайшее время провести с Токио консультации по этому вопросу.

"Я хочу подтвердить, что для нас вопросы, связанные с безопасностью в этом регионе в контексте переговоров по мирному договору, имеют важнейшее значение, - сказал Лавров. - Озабоченности, которые связаны с этой темой, были нами сформулированы, переданы японским коллегам, и мы предложили рассматривать их в рамках самостоятельного диалога, рассчитываем, что он состоится в ближайшее время".

19 декабря 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти комплексы будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждый.

Как ранее предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Она обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, которые способны применять и ударное вооружение. По ее словам, это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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