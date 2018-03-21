Российские и японские парламентарии летом проведут выездное совещание в Якутске

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Парламентарии РФ и Японии в конце июня проведут в Якутске выездное совещание, чтобы обсудить вопросы межпарламентского и межрегионального взаимодействия. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.

"Выездное совещание консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Совета Федерации и японо-российского "Дискуссионного клуба" Палаты советников (верхняя палата - прим. ТАСС) парламента Японии состоится в Якутске 22 - 24 июня", - рассказал Васильев.

По словам Васильева, выездное совещание пройдет в Якутске по предложению сенатора от Якутии Александра Акимова, представляющего регион в верхней палате Федерального собрания.

"Будут обсуждены вопросы межпарламентского и межрегионального взаимодействия двух стран. Мы готовим материалы для включения в повестку совещания вопросов, касающихся Якутии. Даты проведения сопряжены с проведением в столице региона национального праздника встречи лета - Ысыаха. Думаю, что они смогут познакомиться с культурой и традициями народов Якутии", - рассказал Васильев.

2018 год объявили перекрестным годом России в Японии и Японии в России. Основная цель его проведения - дальнейшее развитие и укрепление российско-японских отношений. В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьер-министром Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы.