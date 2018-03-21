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КПРФ не признает результаты выборов в Кемерове, Мордовии и Кабардино-Балкарии

Политика
21 марта, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов также отметил, что выборы в Люберцах и Королеве "были грязными и незаконными"

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Председатель ЦК КПРФ, глава избирательного штаба партии и народно-патриотических сил Геннадий Зюганов

Председатель ЦК КПРФ, глава избирательного штаба партии и народно-патриотических сил Геннадий Зюганов

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. КПРФ не признает результаты выборов президента в Кемерове, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Об этом заявил в среду журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

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"Что касается окончательных итогов выборов, мы с нашими союзниками проведем в ближайшее две недели пленум, совещание и семинар", - сказал он.

"Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов РФ", - подчеркнул Зюганов.

В Подмосковье, по словам политика, "официально требуют расследования выборы в Люберцах и Королеве, которые, по сути дела, были грязными и незаконными".

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