КПРФ не признает результаты выборов в Кемерове, Мордовии и Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. КПРФ не признает результаты выборов президента в Кемерове, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Об этом заявил в среду журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Что касается окончательных итогов выборов, мы с нашими союзниками проведем в ближайшее две недели пленум, совещание и семинар", - сказал он.

"Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов РФ", - подчеркнул Зюганов.

В Подмосковье, по словам политика, "официально требуют расследования выборы в Люберцах и Королеве, которые, по сути дела, были грязными и незаконными".