Зюганов назвал победу Путина на выборах "очевидным фактом"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признает победу Владимира Путина на выборах президента РФ и считает ее "очевидным фактом".

"Мы вели параллельный подсчет, заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ", - заявил он в среду журналистам.

"При всей грязи и несправедливости, тем не менее это совершенно очевидный факт", - подчеркнул Зюганов.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.