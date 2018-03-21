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Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совета Федерации

Политика
21 марта, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Виктор Назаров возглавлял регион с 2012 по 2017 годы

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Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров на заседании Совета Федерации РФ

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров на заседании Совета Федерации РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров, возглавлявший регион с 2012 по 2017 годы, получил удостоверение члена Совета Федерации.

"Хочу представить вам Виктора Ивановича Назарова, наделенного полномочиями члена Совета Федерации от законодательного представительного органа власти Омской области. Прошу любить и жаловать, принимать в нашу команду", - сказала на заседании палаты в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она вручила Назарову удостоверение сенатора.

Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, в 2015 году он одержал победу на выборах губернатора региона, набрав 59,99% голосов избирателей. 9 октября 2017 года он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Выборы губернатора Омской области пройдут в единый день голосования в сентябре.

В начале февраля Назаров стал депутатом регионального законодательного собрания. Он получил мандат Валерия Бойко, который занял пост первого заместителя председателя правительства региона. Сенатор от Омской области Сергей Попов в тот же месяц написал заявление о досрочном сложении полномочий. 15 марта депутаты заксобрания избрали Назарова сенатором.

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