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Госдума аплодисментами поздравила Путина с победой на выборах

Политика
21 марта, 10:21 дата обновления: 21 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что президент получил на выборах "абсолютную поддержку"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума продолжительными аплодисментами поздравила Владимира Путина с победой на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ.

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В среду в начале первого пленарного заседания после избирательной кампании председатель Вячеслав Володин отметил, что в ближайшее время Центральная избирательная комиссия подведет окончательные итоги выборов.

"Но, насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков: с абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин", - подчеркнул он. "Давайте его поздравим с этой победой", - обратился спикер к коллегам. В ответ раздались громкие аплодисменты.

"Это исторический результат, потому что впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны, - продолжил Володин. - И это очень важно, потому что вы знаете, какие задачи и вызовы стоят перед Россией".

"Все это позволит президенту более эффективно работать и решать эти задачи", - убежден он. "Поэтому, конечно, для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный большинством населения", - заключил глава палаты.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.

По закону ЦИК РФ должен определить результаты выборов не позднее чем через 10 дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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