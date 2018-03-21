Совфед призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Киев за срыв российских выборов на Украине

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял заявление с призывом к ООН, международным парламентским объединениям, Парламентской ассамблее Совета Европы и парламентам ряда европейских стран осудить действия украинских властей, которые не допустили граждан России на избирательные участки на территории своей страны для голосования на выборах президента РФ.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств - участников ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский парламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права", - говорится в заявлении.

Сенаторы выражают глубокое возмущение действиями официального Киева, не обеспечившего гражданам России доступ на избирательные участки, открытые на территориях дипломатического представительства и консульских учреждений РФ на Украине. Парламентарии отмечают, что это противоречит всем международным обязательствам Украины, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, а также Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года.

При этом сенаторы надеются, что в докладах международных наблюдательных миссий будет отражен факт срыва на территории Украины голосования на выборах президента РФ.

"Палата ожидает, что международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедших 18 марта выборов, учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведение на территории дипломатического представительства и консульских учреждений РФ на Украине", - говорится в заявлении.

Попытки поставить под сомнение легитимность выборов в Крыму

Члены Совета Федерации обращают внимание зарубежных политиков, что власти Украины "в угоду своим гипертрофированным политическим амбициям" пытаются поставить под сомнение легитимность выборов президента РФ на территории субъектов России - Республики Крым и Севастополя.

"От официального Киева поступают угрозы в адрес жителей республики и города Севастополя и граждан других стран, посетивших эти субъекты РФ, а также даются указания властям этих стран, как им реагировать на такие посещения. Совет Федерации убежден, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан Российской Федерации не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества", - подчеркивают сенаторы.

Как говорится в постановлении Совфеда, соответствующее заявление будет направлено президенту РФ, в правительство России, в ООН, ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламент, а также в ряд парламентов европейских стран.

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". 18 марта голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано силовиками и националистами, в результате чего российские граждане не смогли принять участие в выборах президента РФ.