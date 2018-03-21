Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по международным делам подготовить Белую книгу "всех фактов вопиющих нарушений" международного права на Украине, в том числе в связи с выборами президента РФ.

"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую Белую книгу нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил. Мириться с этим нельзя", - сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.

"Мы будем пытаться достучаться до всех структур, которые созданы в международном сообществе именно для того, чтобы не допускать подобных фактов нарушений международного права. Давайте поработаем и подготовим такое системное обращение", - обратилась к сенаторам спикер Совфеда.

С предложением подготовить более широкое обращение по всем нарушениям прав человека на Украине выступил на пленарном заседании председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который выразил опасение, что международные организации не занимают сторону осуждения Украины.

"На международных площадках надо ставить вопрос шире: что западные страны практически предоставляют Украине алиби от любых нарушений международного права. Надо обратить внимание европейских и не только европейских организаций на гораздо более широкие нарушения международного права, в том числе прав журналистов, происходящие на Украине", - сказал Пушков.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими". В МИД РФ заявили, что подобные действия украинских властей, направлены на "тотальную зачистку информационного пространства страны", подчеркнув, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий".