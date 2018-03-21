Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине

Политика
21 марта, 10:49 дата обновления: 21 марта, 11:16 UTC+3

Спикер Совфеда заявила о необходимости сделать основательное "обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по международным делам подготовить Белую книгу "всех фактов вопиющих нарушений" международного права на Украине, в том числе в связи с выборами президента РФ.

"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую Белую книгу нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил. Мириться с этим нельзя", - сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.

Смотрите также

Хронология случаев задержания и похищения российских журналистов на Украине с 2014 года

"Мы будем пытаться достучаться до всех структур, которые созданы в международном сообществе именно для того, чтобы не допускать подобных фактов нарушений международного права. Давайте поработаем и подготовим такое системное обращение", - обратилась к сенаторам спикер Совфеда.

С предложением подготовить более широкое обращение по всем нарушениям прав человека на Украине выступил на пленарном заседании председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который выразил опасение, что международные организации не занимают сторону осуждения Украины.

"На международных площадках надо ставить вопрос шире: что западные страны практически предоставляют Украине алиби от любых нарушений международного права. Надо обратить внимание европейских и не только европейских организаций на гораздо более широкие нарушения международного права, в том числе прав журналистов, происходящие на Украине", - сказал Пушков.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими". В МИД РФ заявили, что подобные действия украинских властей, направлены на "тотальную зачистку информационного пространства страны", подчеркнув, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов