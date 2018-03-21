Заявление МИД на встрече с послами зарубежных государств по делу Скрипаля. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Послы зарубежных государств присутствуют на встрече в МИД РФ. На повестке - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ в Солсбери в инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в России за шпионаж. МИД дает разъяснения относительно высказываний Лондона.

О приглашении послов всех зарубежных государств на встречу в Министерство иностранных дел сообщила 20 марта официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она отметила, что в СМИ в связи с делом Скрипаля появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на эту тему, однако из-за позиции Лондона никто до сих пор не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери.