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Вице-губернатор Севастополя подал заявление об уходе

Политика
21 марта, 12:47 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Приказ об его увольнение еще не подписан

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков, курировавший в правительстве города вопросы внутренней политики и общественных коммуникаций, подал заявление об отставке. Информация об увольнении Гладкова появилась в СМИ.

В правительстве города ТАСС сообщили, что приказ об увольнении вице-губернатора пока не подписали. "Никаких распоряжений по Гладкову не было, у нас человек может быть уволен после того, как подписано распоряжение", - сказали ТАСС в правительстве города.

Гладков подтвердил агентству, что решил уйти из правительства, не уточнив причину. "Комментировать не буду", - добавил он.

Гладков занял должность вице-губернатора в сентябре 2016 года после назначения врио губернатора города Дмитрия Овсянникова. До этого он был мэром города Заречный Пензенской области.

В правительстве Севастополя на Гладкова возложили, в частности, обязанности организации взаимодействия губернатора с администрацией президента РФ, правительством РФ, федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления. Он также занимался организацией взаимодействия правительства Севастополя с общественными организациями города.

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