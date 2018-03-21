Владимир Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем

СУХУМ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбу с 60-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего 60-летия. В России ценят ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы" , - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.

Президент России пожелал Хаджимбе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Как сообщили ТАСС в администрации президента Абхазии, Хаджимба в свой юбилей находится на рабочем месте.