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Владимир Путин поздравил президента Абхазии с юбилеем

Политика
21 марта, 12:52 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 21, марта. /ТАСС

Глава РФ отметил вклад Рауля Хаджимбы в развитие отношений с Москвой

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СУХУМ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбу с 60-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего 60-летия. В России ценят ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы" , - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.

Президент России пожелал Хаджимбе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Как сообщили ТАСС в администрации президента Абхазии, Хаджимба в свой юбилей находится на рабочем месте.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
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