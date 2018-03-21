Матвиенко призвала сенаторов не использовать площадку Совфеда для личного пиара

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в среду призвала сенаторов не использовать площадку верхней палаты парламента для личного пиара. Об этом она заявила после выступления сенатора Людмилы Нарусовой.

После доклада в Совете Федерации министра культуры РФ Владимира Мединского в рамках "правительственного часа" слово взяла сенатор Людмила Нарусова и обвинила министра в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Матвиенко прервала это выступление и заметила, что "недостойно так выступать на заседании Совета Федерации".

"У нас на "правительственном часе" либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании. Мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, не имеют никакого отношения к "правительственному часу", - сказала сенатор.

"Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, а не использовать для пиара эту площадку. Эта тема [с диссертацией Мединского] уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ. Все ответы даны соответствующими органами. И использовать площадку для такого рода вопросов, мне кажется, это не совсем корректно", - продолжила спикер Совфеда.

Диссертация Мединского

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий обратился в Минобрнауки с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, однако затем отозвала ее оттуда. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Ряд ученых назвали решение оценочным. Президиум ВАК 20 октября рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за министром ученую степень доктора исторических наук. После этого глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры РФ Владимира Мединского.