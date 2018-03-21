Зюганов настаивает на встрече президента с лидерами фракций Госдумы по итогам выборов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на проведении встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями думских фракций по итогам выборов главы государства для обсуждения возможных изменений в избирательное законодательство.

"Я настаиваю на том, чтобы была официальная встреча президента с руководителями фракций, которые обсудят итоги [выборов] и рассмотрят сформулированные предложения", - сказал он в среду, выступая на пленарном заседании палаты.

Парламентарий заявил о необходимости внесения поправок в ряд законов, касающихся проведения выборов и избирательной кампании. "Мы считаем, что поправки должны быть внесены: прежде всего мы не доверяем КОИБам (комплекс обработки избирательных бюллетеней - прим. ТАСС) <…> Мы пытались пересчитать в ряде мест в Москве, нигде никто не позволил подступиться к этим КОИБам", - отметил Зюганов.

Лидер коммунистов также обратил внимание на то, что, по его словам, Россия - "единственная страна в мире, в которой депутаты имеют право быть доверенным лицом [кандидата в президенты]", при этом "депутат от партии не может выступить с трибуны и поддержать своего кандидата". "Это положение должно быть немедленно отменено", - предложил Зюганов.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.