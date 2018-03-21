Песков: отсутствие Британии на брифинге МИД говорит о нежелании услышать ответы РФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Отсутствие представителя Великобритании на брифинге МИД для иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы РФ на поставленные Лондоном вопросы. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не могу удержаться, чтобы не сказать, что наверное это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать какие-то ответы", - сказал он.

При этом в целом такую ситуацию, по мнению представителя Кремля, должны оценивать в самом внешнеполитическом ведомстве. "Это, конечно, надо спрашивать в МИД. Не совсем верно с моей стороны что-либо говорить", - добавил он.

Ранее стало известно, что посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет принимать участия во встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери, в диппредставительстве рассматривают возможность участия на рабочем уровне. Об этом в среду ТАСС заявили в посольстве Великобритании. "Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - отметили в дипмиссии.

Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.