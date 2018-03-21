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Песков рассказал о подготовке новой встречи Путина и Трампа

Политика
21 марта, 13:22 UTC+3

Для решения существующих проблем лидеры отметили необходимость проведения саммита, рассказал пресс-секретарь президента РФ

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку встречи двух президентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, лидеры в ходе телефонного разговора говорили, что количество существующих проблемных вопросов на повестке диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами. Но конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было, об этом речи не шло, - сообщил он. - Можно только сказать, что президенты условились дать поручения министру иностранных дел РФ и госсекретарю США - в данном случае речь идет о Лаврове и Помпео - как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организацию такого саммита".

О гонке вооружений 

Президенты выразили взаимное согласие о нежелательности какой-либо гонки вооружений между РФ и США, заявил Песков.

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"Было отфиксировано согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений", - сказал он.

При этом, по его словам, во время беседы речь не заходила о возможности начала переговоров о новых договоренностях об ограничении вооружений. "[Об этом речи] не шло", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле, исходя из слов Трампа, сделали вывод, что "в США и в Вашингтоне услышали и Послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений".

Ситуация на Корейском полуострове

Интересы России и США в отношении КНДР глобально сходятся, хотя есть разногласия в тактике, отметил Песков.

"В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной - мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном политическом урегулировании на Корейском полуострове", - заявил он.

В то же время президенты не обсуждали возможность предоставления Россией площадки для саммита США - КНДР.

"Речь о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита не заходила, в том числе в ходе телефонного разговора [лидеров РФ и США во вторник]", - сказал Песков.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным "в не столь далеком будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины. Он не уточнил, где и когда именно может пройти следующий раунд российско-американских переговоров на высшем уровне. Он также сообщил, что поздравил своего российского коллегу с победой на выборах.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента", а также уделили внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", сообщали в Кремле.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Ситуация на Корейском полуострове
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