Песков: Путин продолжит принимать поздравления от зарубежных коллег

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду продолжит серию телефонных разговоров с зарубежными коллегами, а также проведет несколько рабочих встреч.

"Путин работает в Москве, он сегодня во второй половине дня продолжит принимать поздравления в связи с избранием президентом Российской Федерации, сегодня запланировано несколько международных телефонных звонков, они продолжатся и завтра", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пообещал информировать об итогах этих бесед, но не стал анонсировать, кто станет собеседником Путина.

По словам представителя Кремля, в среду "в графике у Путина предусмотрен ряд рабочих встреч, в частности, он примет руководителя Сбербанка Германа Грефа". Песков напомнил, что президент в последние месяцы проводил встречи с "руководителями крупных системообразующих для своих отраслей компаний, в том числе с госучастием, чтобы обсудить результаты их экономической деятельности по 2017 году и понять основные направления развития на текущий год и на перспективу". "То же самое будет обсуждаться сегодня с руководителем Сбербанка", - сказал пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание на то, что "Путин примет вновь назначенного посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина". "Это наш блестящий дипломат, и чрезвычайно важное направление работы [ему предстоит], это [Казахстан] один из наших приоритетных союзников", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "Путин всегда отдавал и отдает приоритет развитию наших отношений со странами СНГ, со странами ЕврАзЭС, в том числе, конечно, и с Казахстаном".

По мнению представителя Кремля, "большую роль играют личные отношения руководителей наших двух стран - Путина и [Нурсултана] Назарбаева, их последовательная линия на дальнейшую интеграционную деятельность и развитие двусторонней кооперации". "Конечно, немалую роль еще играет взаимодействие России и Казахстана в интеграционных процессах на пространстве бывшего Советского Союза", - добавил он.